In febbraio gli investimenti pubblicitari in Italia sono cresciuti del 3%

A febbraio, gli investimenti pubblicitari in Italia sono aumentati del 3%, confermando la crescita già rilevata nel mese di gennaio. I dati mostrano un incremento costante, senza variazioni significative rispetto al mese precedente. Questa tendenza si riflette su tutto il settore pubblicitario, che mantiene un andamento positivo rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti pubblicitari in Italia in febbraio sono cresciuti del 3%, con una conferma dell'aumento già registrato in gennaio. Lo affermano i dati Nielsen che ha pubblicato i risultati Ad Intel. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti 'Over The Top', l'andamento nel cumulato gennaio e febbraio si attesta su una crescita del 2,7%. "L'anno parte bene, per il resto del 2026 dobbiamo purtroppo tenere in considerazione - afferma Luca Bordin, Country leader Italia di Nielsen - la mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio, che potrebbe avere un impatto sulle aspettative di raccolta pubblicitaria".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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