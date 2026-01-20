Farmaceutica italiana | nel 2024 cresciuti investimenti occupazione export e ricavi

Negli ultimi dieci anni, l’industria farmaceutica italiana ha registrato un sostanziale sviluppo, con crescenti investimenti, aumento dell’occupazione, ampliamento dei mercati di export e incremento dei ricavi. Nel 2024, questi trend si sono consolidati ulteriormente, confermando il ruolo strategico del settore nel contesto economico nazionale e internazionale. Un percorso di crescita che riflette la capacità dell’Italia di innovare e competere nel settore farmaceutico.

Roma, 20 gennaio 2026 – Negli ultimi dieci anni, l'Italia si è imposta come un grande 'hub' europeo dell'industria farmaceutica, progredendo significativamente in termini di produzione, ricerca, occupazione ed export. Oggi è uno dei principali motori del sistema economico e produttivo italiano che pesa il 10% di tutto l'export nazionale. Ciò è stato merito comune di tutte le aziende operanti in Italia, distinguibili in tre principali categorie: le 13 principali imprese a capitale italiano (FAB13); un nutrito gruppo di aziende terziste; i numerosi gruppi multinazionali presenti nel nostro Paese.

