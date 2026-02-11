De Grandis boccia Cambiaso | Gli altri sono cresciuti lui è rimasto indietro Sembra in letargo Su David dico questo

De Grandis non fa sconti a Cambiaso. Durante la trasmissione, l’esperto ha criticato duramente il giocatore, affermando che gli altri sono cresciuti mentre lui sembra essersi fermato. “Sembra in letargo”, ha detto, sottolineando come il rendimento di Cambiaso non sia all’altezza delle aspettative.

De Grandis analizza le prestazioni di Cambiaso sottolineando come il calciatore sta deludendo. Un pensiero anche su David. Il dibattito sulla flessione dei singoli all'interno della rosa bianconera continua ad accendere le discussioni negli studi televisivi, dove analisti ed esperti cercano di decifrare le cause di alcuni cali di rendimento improvvisi. Tra le voci più autorevoli si è distinta quella di Stefano De Grandis, noto volto di Sky Sport, che ha acceso i riflettori sulla parabola di Andrea Cambiaso, un calciatore che fino a pochi mesi fa sembrava rappresentare il prototipo dell'esterno moderno ma che ora sta attraversando una fase di appannamento preoccupante.

