In Canada, i Liberali hanno raggiunto la maggioranza dopo le ultime elezioni suppletive. Questa vittoria permette al partito di governare con maggiore facilità e di rispondere più efficacemente alle sfide politiche attuali. Le elezioni si sono svolte in un momento di tensione, con particolare attenzione alle questioni di politica estera e sicurezza. La nuova composizione del Parlamento riflette un cambiamento nel quadro politico del paese.

Con le elezioni suppletive: ora potranno governare più facilmente e ribattere alla guerra commerciale con gli Stati Uniti Il Partito Liberale canadese, guidato dal primo ministro Mark Carney, ha ottenuto un nuovo seggio nella Camera bassa del parlamento, cioè il principale organo legislativo del Canada. Ha così raggiunto la maggioranza dei seggi, per quanto molto risicata: 172 su 343. In questo modo Carney potrà affrontare più liberamente lo scontro commerciale avviato con gli Stati Uniti, visto che potrà approvare nuove leggi senza dover cercare il consenso dei Conservatori all’opposizione per raggiungere i voti sufficienti. Le elezioni suppletive si sono svolte lunedì in tre collegi elettorali nei due stati federali dell’Ontario e del Québec, nell’est del Canada.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Canada i Liberali hanno ottenuto la maggioranza

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Mark Carney welcomes new Liberal as party edges toward majority

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