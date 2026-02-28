Alleanze ed elezioni Levoni | I Liberali hanno commesso diversi errori
Antonio Levoni, ex consigliere dei Liberali Piacentini, ha pubblicato una lunga lettera in cui si scusa con Patrizia Barbieri e commenta le recenti alleanze ed elezioni. Nel testo, Levoni evidenzia gli errori compiuti dai Liberali e analizza la loro posizione politica, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La comunicazione si concentra sugli aspetti organizzativi e sui passaggi recenti del partito.
«Chiedo scusa a Patrizia Barbieri». Parte così una lunga lettera di Antonio Levoni, storico esponente politico piacentino, già consigliere, nel mandato tra il 2017 e il 2022, dei Liberali Piacentini. Il suo intervento arriva proprio dopo una serie di approfondimenti de “IlPiacenza.it” sulle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
