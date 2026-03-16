Bonus mamme 2026 aumenti in arrivo | come e chi può fare domanda

A partire dal 2026, il Bonus Mamme subirà delle modifiche riguardo agli importi e alle modalità di richiesta, in seguito alle novità introdotte dalla nuova legge di bilancio. Anche quest’anno, come per l’Assegno unico, le famiglie potranno presentare domanda per beneficiare di questa misura. Le regole cambiano e le istruzioni verranno rese note nelle prossime settimane.

Nel 2026 aumentano gli importi per il Bonus mamme: ecco come fare richiesta e chi non potrà beneficiarne. Come per l’Assegno unico, con la nuova legge di bilancio cambia qualcosa anche per quanto riguarda il Bonus Mamme, che nel 2026 vede modificare importi e modalità di ergoazione. Il Bonus è un contributo economico destinato alle lavoratrici madri che rispettano specifici requisiti di reddito e composizione familiare e, per capire se si rientra tra le beneficiarie, è importante conoscere i nuovi requisiti richiesti. Attenzione, però: le domande potranno essere presentate solo a partire dal momento in cui l’INPS annuncerà di aver attivato la procedura telematica ufficiale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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