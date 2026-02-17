Bonus asilo nido d’ora in poi non andrà più richiesto ogni anno Ma nel 2026 bisogna ancora fare domanda
Il bonus asilo nido non si dovrà più richiedere ogni anno, ha deciso il governo, ma bisognerà comunque fare domanda nel 2026. La scadenza del 31 dicembre 2025 ha segnato il termine finale per inoltrare le richieste relative all’anno precedente. A partire dal prossimo anno, il bonus verrà erogato automaticamente, ma per quest’anno bisognerà ancora compilare il modulo.
Il 31 dicembre 2025 è scaduto il termine ultimo entro il quale presentare la domanda per il bonus asilo nido dello scorso anno. A partire dal 2026 cambiano le regole per ottenere il contributo, che non dovrà più essere richiesto annualmente. Da un punto di vista strettamente pratico, però, la novità non incide sugli adempimenti di quest’anno: l’istanza deve essere presentata un’ultima volta. Bonus asilo nido 2026, come è cambiata l’agevolazione. Il bonus asilo nido è una prestazione erogata dall’Inps, il cui scopo è quello di rimborsare parzialmente le spese sostenute per le rette di iscrizione a strutture pubbliche e private autorizzate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bonus asilo nido 2026, come fare domanda, gli importi e i requisiti Isee
Il bonus asilo nido 2026 rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che devono sostenere le spese per l’iscrizione dei figli.
BONUS ASILO NIDO 2026 - DOMANDA - IMPORTI - LIMITE ISEE E NOVITÀ
