Il mondo della logistica all’ex Montedison di Olgiate Olona | arriva Mvn Industrial Solutions e fa parte del colosso Gruppo Msc

Un nuovo player si affaccia nel settore della logistica nell’area di Olgiate Olona, presso l’ex sito Montedison. Si tratta di Mvn Industrial Solutions, che entrerà a far parte del Gruppo MSC, uno dei gruppi più grandi nel settore dei trasporti marittimi e logistici. La società ha annunciato l’arrivo, portando nuove attività e potenzialmente nuovi investimenti nella zona.

Olgiate Olona (Varese), 17 marzo 2026 – Un nuovo attore di peso entra nel panorama logistico del Nord Italia: Mvn Industrial Solutions, società del Gruppo Msc, ha ufficialmente preso possesso del Polo logistico di via Morelli, nell’area dell’ex Montedison a Olgiate Olona, al confine con Castellanza. I lavori del centro, destinato a diventare uno snodo strategico per la logistica industriale, sono ormai in fase di conclusione e si prevede il completamento entro la fine del mese. Mvn Industrial Solutions non è un operatore tradizionale: con sede a Milano, la società agisce come fornitore 5PL, un modello avanzato di logistica che va ben oltre la semplice movimentazione delle merci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mondo della logistica all’ex Montedison di Olgiate Olona: arriva Mvn Industrial Solutions e fa parte del colosso Gruppo Msc Articoli correlati Leggi anche: “PetrolValves” acquisita da Avk Industrial Solutions Olgiate Olona piange Rosalba Colombo: un esempio di impegnoNella mattina di lunedì 9 marzo 2026, la comunità di Olgiate Olona si è riunita nella chiesa dei santi Stefano e Lorenzo per salutare Rosalba...