Tragedia sfiorata all’Aquila | donna precipita dal balcone operata e ricoverata in Rianimazione

Una donna di 30 anni è caduta dal balcone di un’abitazione nella zona di Scoppito, lungo la Statale 17 all’Aquila. Dopo l’incidente è stata soccorsa e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale locale. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata chiarita.

L'Aquila - Grave incidente nella zona di Scoppito, lungo la Statale 17: una 30enne cade dal balcone, operata d'urgenza e ora ricoverata nel reparto di Rianimazione. Momenti di grande apprensione questa mattina alle porte dell'Aquila, dove una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un appartamento situato lungo la Statale 17, nella zona di Scoppito. L'episodio ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi, mobilitando sanitari e forze dell'ordine. L'allarme è stato lanciato nelle prime ore della giornata e sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori del 118, supportati dall'elisoccorso e dai carabinieri della stazione di Sassa, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

