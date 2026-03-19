Supplenze immissioni in ruolo anno straordinario ed elenchi regionali 2026 | tutte le novità della settimana Iscriviti gratuitamente alla newsletter

In questa settimana sono state annunciate novità riguardanti le supplenze, le immissioni in ruolo in un anno straordinario e gli elenchi regionali per il 2026. È stata conclusa la fase di presentazione delle domande per le GPS, le graduatorie provinciali e di istituto, e nei mesi successivi si procederà alla valutazione dei titoli.

GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: chiusa la presentazione della domanda, nei prossimi mesi la valutazione dei titoli. In estate le supplenze. Immissioni in ruolo 2026: sarà un anno “straordinario” per il numero di canali da cui reclutare. Compresi i nuovi elenchi regionali, per i quali presto sarà possibile presentare domanda. Ne. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze e ruoli per gli insegnanti: GaE, GPS ed elenchi regionali per il ruolo le domande da presentare nei primi mesi del 2026L’anno 2026 si aprirà con una serie di procedure utili per il prossimo anno scolastico 2026/27: dalle GaE alle GPS agli elenchi regionali... Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per gli elenchi regionali Tutto quello che riguarda Supplenze immissioni in ruolo anno... Temi più discussi: GPS: quando opera la precedenza per legge 104 e quale provincia rileva. Pillole di Question Time; Graduatorie GPS 2026: errori da evitare nella domanda; Elenchi regionali docenti 2026/27: chi può iscriversi e quali sono i requisiti [Parere CSPI]; Elenchi regionali degli idonei ai concorsi: le novità del decreto dopo il parere del CSPI. Docenti precari, l’instabilità lavorativa non danneggia solo i supplenti ma anche scuola e famiglia. Pacifico (Anief): un insegnante di religione su tre resta escluso dal ...C’è un legame diretto tra precarietà lavorativa e instabilità familiare, al punto che la mancanza di stabilità professionale è tra le principali cause della denatalità e dell’emigrazione di giovani qu ... orizzontescuola.it Docenti precari, il doppio canale con immissioni in ruolo anche da Gps rimane un obiettivo fondato: Anief spiega perché deve cambiare la norma e rilancia class actionL’introduzione del doppio canale nel sistema di reclutamento scolastico italiano rimane sempre possibile, ma purtroppo non sul breve periodo: le prossime immissioni in ruolo dei docenti, relative all ... orizzontescuola.it Supplenze docenti, la riserva per il Servizio Civile Universale si applica fino al raggiungimento del 15% dei posti. https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docenti-la-riserva-per-il-servizio-civile-universale-si-applica-fino-al-raggiungimento-del-15-dei-posti/ - facebook.com facebook