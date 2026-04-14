Ilaria Salis esulta | Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo

Un tribunale ungherese ha deciso di chiudere il procedimento giudiziario contro un eurodeputato, la quale ha annunciato personalmente la notizia. La decisione arriva a breve distanza dalla caduta del governo locale. L’eurodeputata, originaria di una città del nord Italia, ha espresso soddisfazione per questa decisione, definendola la conclusione di un periodo difficile. La vicenda giudiziaria si è protratta per diversi mesi, coinvolgendo l’istituzione europea e le autorità ungheresi.

Per Ilaria Salis è la fine di un incubo: il suo processo in Ungheria è chiuso. È la stessa eurodeputata monzese ad annunciarlo, a poche ore dalla caduta del Governo Orban. Una fine del Governo Orban che l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra aveva festeggiato sui social con un post di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Ilaria Salis: ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono... Ilaria Salis: “Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo""Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono... Poche ora fa salutava con favore la sconfitta di Victor Orbán alle elezioni nazionali ungheresi. Ora l’eurodeputata Ilaria Salis ha annunciato anche la chiusura del processo a suo carico in Ungheria. “Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa - ha a - facebook.com facebook Ilaria Salis, l'Ungheria chiude il processo a carico dell'eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» - Il video x.com