Ilaria Salis | Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo

Una donna ha annunciato di aver ricevuto una comunicazione dal tribunale ungherese che indica la fine del procedimento penale a suo carico. La notifica ricevuta specifica che il processo è stato sospeso e si conclude in questo modo. L'annuncio è stato fatto pubblicamente e riguarda un procedimento legale avviato nel paese europeo. La donna ha riferito di aver ricevuto la comunicazione la settimana scorsa.

"Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo". A rivelarlo è l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis, ospite del programma radiofonico di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. "Il mio avvocato mi ha spiegato che si potrebbe riaprire il processo ma ricominciando da capo", ha detto parlando del suo processo il cui procedimento è terminato “perché il Parlamento (europeo ndr) ha confermato l'immunità - ha spiegato Salis -, dopo che c'è stato il voto di conferma, con dei tempi un po' lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilaria Salis: “Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo" Leggi anche: Ilaria Salis, l’annuncio: “Tribunale ha posto termine al mio processo in Ungheria” Ilaria Salis: «Nessuna relazione stabile con il mio assistente Bonnin»Ilaria Salis è «esterrefatta» per l’attenzione «morbosa» nei confronti della sua vita privata.