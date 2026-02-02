Ai Grammy Awards 2026 artisti contro Trump e ICE Bad Bunny | Non siamo animali ma esseri umani

Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l’ICE. Bad Bunny ha preso la parola e ha detto che “non siamo animali, ma esseri umani”. Altri come Billie Eilish e Justin Bieber hanno indossato spillette o hanno mostrato simboli di protesta sul palco. La serata si trasforma così in un momento di denuncia, con i cantanti più noti che hanno scelto di parlare di diritti e umanità davanti a un pubblico globale.

