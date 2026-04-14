Il Volo contro Bad Bunny annoia è idealizzato | VIDEO

Il Volo ha criticato l'artista latinoamericano Bad Bunny, che ha partecipato al Super Bowl. Secondo il gruppo, la sua performance è risultata noiosa e troppo idealizzata. La discussione è stata resa pubblica attraverso un video in cui i membri del trio esprimono il loro punto di vista. La polemica riguarda principalmente la percezione della presenza dell'artista durante l'evento sportivo.

Frontale l'attacco de Il Volo contro l'artista latinoamericano Bad Bunny che è stato il protagonista del Super Bowl. Secondo loro non ha grandi capacità canore e annoia gli ascoltatori. Gli utenti del web non hanno preso bene le loro parole Ospiti aSupernovai tre membri deIl Volo,Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Baronehanno criticato fortemente il cantanteBud Bunny, sostenendo che l’artista sia noioso e abbastanza ripetitivo. Secondo loro il cantante, sebbene abbia un successo mondiale, vende se stesso e la sua immagine che ormai è stata stereotipata. Dure le critiche delVolonon appena Cattelan citalo show al Super Bowl di Bud Bunny: “Mi sono proprio reso conto che non capisco l’attrattiva.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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