Bad Bunny? Dopo un minuto e mezzo ha rotto i c*** uno del Volo lo stronca | l’imbarazzo degli altri due – Il video

Durante una puntata del videopodcast «Supernova», il gruppo musicale Il Volo ha ricordato i diciassette anni di attività, parlando delle sfide e dei momenti più significativi della loro carriera. Nel corso della conversazione, è stato menzionato un episodio riguardante una performance con un artista famoso, che ha portato a una reazione forte in pochi minuti. Il video dell’intervista ha suscitato commenti sui social, evidenziando il momento di imbarazzo tra i partecipanti.

Durante una puntata di «Supernova», il videopodcast di Alessandro Cattelan, Il Volo ha ripercorso diciassette anni di carriera tra ricordi, riflessioni sul mercato musicale e qualche scivolone sopra le righe. È stato lo stesso Cattelan ad aprire il capitolo Bad Bunny, confessando di non aver vissuto con particolare trasporto la sua esibizione all’Half Time Show del Super Bowl. A quel punto Ignazio Boschetto è intervenuto provando a imitare in modo impietoso il rapper, per poi sparare la sua netta stroncatura: «Parli di uno che è al top mondiale, ma poi lo ascolti. e dopo un minuto e mezzo ti rompi i coglioni». Il Volo su Bad Bunny, l’imbarazzo nel trio per la sparata di Boschetto.🔗 Leggi su Open.online

La caduta di stile di Ignazio Boschetto de Il Volo su Bad Bunny: «Lo senti e, dopo un minuto e mezzo, ti rompe i…»Ospiti del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, hanno espresso la loro...

Il Volo critica Bad Bunny, Boschetto: “Top mondiale, ma dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogli***”Ospiti di Supernova, il videopodcast di Alessandro Cattelan, Ignazio Boschetto de Il Volo ha commentato così Bad Bunny e la sua esibizione al Super...

Il Volo sbeffeggia Bad Bunny: «Dopo un minuto e mezzo ti rompe i cogl****» Polemiche dopo la partecipazione del trio al podcast di Alessandro Cattelan - facebook.com facebook

Trump e i ragazzi di Teheran. Bad Bunny e l’arte che ha il potere di guarire. A pochi giorni dal nuovo tour, Jovanotti racconta come crescere sia, alla fine, la somma e la conquista di infinite giovinezze x.com