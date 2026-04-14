Claudio Amendola racconta la nuova avventura de I Cesaroni - il Ritorno E si commuove pensando a Antonello Fassari La video-intervista

Claudio Amendola ha parlato della nuova stagione de I Cesaroni – il Ritorno, che andrà in onda dal 13 aprile su Canale 5. Durante un’intervista, l’attore si è soffermato sulla ripresa della serie e ha ricordato con emozione Antonello Fassari. La serie, arrivata al suo ventennale, ha attirato fan da diverse regioni, che si sono riuniti per festeggiare il ritorno della famiglia televisiva più amata degli ultimi vent’anni.

Al Teatro Palladium, alla Garbatella, quartiere romano dove è ambientata la serie, a due passi dalla Bottiglieria dei Cesaroni, tanti sono arrivati per vedere una piccola anteprima della settima stagione e incontrare i protagonisti. Da Claudio Amendola, Giulio Cesaroni, questa volta anche regista, ai suoi figli televisivi Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo; e ancora Elda Alvigini e Ludovico Fremont, da sempre legati alla famiglia, Maurizio Mattioli; accanto alle new entry come Marta Filippi e il piccolo Pietro Serpi, compagna e figlio di Branciamore nella serie, Valentina Bivona, Lucia Ocone, Ricky Memphis. Un ritorno...🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Claudio Amendola racconta la nuova avventura de I Cesaroni - il Ritorno. E si commuove pensando a Antonello Fassari. La video-intervista “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Claudio Amendola: “E’ una serie che funziona perché il pubblico si riconosce nei personaggi. Antonello Fassari lo sento vicinissimo”Dal 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, torna la nuova stagione de “I Cesaroni – Il ritorno”, composta da dodici episodi e ambientata come... Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: “Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù”(Adnkronos) – I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari. Claudio Amendola che ripete l'iconica battuta di zio Cesare nel finale della prima puntata Che omaggio meraviglioso ad Antonello Fassari Sono devastato - facebook.com facebook