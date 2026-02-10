Questa settimana il Viareggio cambia allenatore. Dopo l’esonero di Walter Vangioni, la società ha deciso di affidare la squadra a Lorenzo Fiale. Il nuovo tecnico debutterà già sabato, nell’anticipo ai Pini contro il Montespertoli. La squadra cerca punti per mantenere la corsa ai playoff e provare a salire in Serie D.

Dopo l’esonero di Walter Vangioni il Viareggio per questo finale di stagione in Eccellenza (dov’è ancora in piena corsa per provare a salire in D tramite il pur lungo e tortuoso cammino dei playoff ) ha deciso di affidare la panchina a Lorenzo Fiale che debutterà nell’anticipo di sabato ai Pini col Montespertoli. Intanto il responsabile dell’area tecnica bianconera Alberto Reccolani ha così commentato la cacciata di Vangioni: "Non era nei nostri piani ma occorreva fare qualcosa. A Larciano una volta incassato l’1-1 non c’è stata alcuna reazione. Abbiamo visto una squadra vuota e timorosa. Questo atteggiamento non ci è piaciuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Viareggio sceglie Fiale. Debutterà sabato ai Pini

