tieu brilla nel viareggio con fiale 11 punti in 5 gare

Nel campionato di Eccellenza, il Viareggio ha ottenuto una vittoria nella quinta giornata della regular season, con Tieu che ha segnato 11 punti in cinque partite. La partita si è conclusa con il successo dei toscani, mentre il Real Forte Querceta ha subito una sconfitta in questa giornata. La partita ha coinvolto entrambe le squadre in un match deciso sul campo.

In Eccellenza la quintultima giornata di regular season ha visto vincere il Viareggio e perdere il Real Forte Querceta. In classifica le zebre sono terze da sole sempre a -2 dalla seconda Zenith Prato e a -10 dalla capolista Lucchese che domenica già prima della sosta potrebbe vincere il titolo. se espugna Cenaia nel testacoda ed i pratesi non vincono col Belvedere. L’obiettivo del Viareggio è anche cercare, magari, di attivare la forbice di 10 o più punti dalle inseguitrici (da 2ª è sulla 5ª e da 3ª è sulla 4ª) così da evitare la semifinale playoff (in casa) e andare diretto alla finale (in campo neutro). Le vincenti dei playoff dei due gironi di Eccellenza Toscana (A e B) accedono poi, assieme ad altre 26 seconde d’Eccellenza, agli spareggi nazionali che mettono in palio 7 posti in Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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