Il viaggio del Papa in Africa La gioia degli studenti africani dell’Urbaniana

Gli studenti africani della Pontificia Università Urbaniana hanno condiviso le loro impressioni sul viaggio del Papa nel continente. Hanno espresso entusiasmo e soddisfazione per l’accoglienza ricevuta e per i momenti trascorsi durante la visita. Le loro testimonianze riflettono la connessione tra la figura del Papa e le comunità locali, con particolare attenzione alle iniziative e alle celebrazioni che hanno coinvolto le diverse realtà africane.

Le voci degli studenti africani della Pontificia Università Urbaniana sul viaggio di Papa Leone nel loro continente. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Il viaggio del Papa in Africa. La gioia degli studenti africani dell’Urbaniana Il viaggio del Papa in Africa. La gioia degli studenti africani dell’Urbaniana Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo. Il viaggio nel cuore dell'Europa degli studenti del Lanza-Perugini: "Foggia non è solo criminalità"Un’esperienza intensa, formativa e dal forte valore simbolico quella vissuta dagli studenti del Liceo Lanza-Perugini di Foggia, protagonisti di una...