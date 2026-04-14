Il velocista Erin Brown sostiene che il record di Gout Gout è chiaramente falso | pubblica un video

Il velocista americano Erin Brown ha pubblicato un video in cui afferma che il record di 19 secondi e 67 centesimi sui 200 metri stabilito da un 18enne durante i campionati australiani sia falso. Brown sostiene che il risultato non sia credibile e definisce la prestazione come

Il velocista americano Erin Brown sostiene che il tempo record di 19''67 fatto segnare sui 200 metri dal 18enne Gout Gout nella finale dei campionati australiani sia "la falsità più totale". Brown pubblica un video in cui mostra il perché.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Gout Gout da record, il baby fenomeno dell’atletica vola nei 200 Gout Gout a 18 anni è già più veloce di Bolt sui 200 metri: infrange il record del mondo U20Gout Gout distrugge ogni record nei 200 metri Under 20 ai Campionati Australiani di Sydney: abbatte il muro dei 20 secondi facendo meglio di Bolt... In rete torna di moda un attacco personale vergognoso a Erin Moriarty Col debutto della Stagione 5 di 'The Boys', il gran finale della serie Amazon Prime Video, una fetta di fan si è di nuovo scagliata contro l'attrice di Starlight per aver fatto ricorso alla chirurgia - facebook.com facebook