Il Fenerbahçe Istanbul ha battuto il VakifBank Istanbul con il punteggio di 3-1 nella seconda partita della finale di Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La gara si è conclusa con i set 19-25, 25-18, 25-18 e 25-20, portando la serie sul punteggio di 1-1. La sfida ha visto protagonisti giocatori come Alessia Orro, Vargas e Fedorovtseva.

Il Fenerbahce Istanbul ha sconfitto il VakifBank Istanbul per 3-1 (19-25; 25-18; 25-18; 25-20) nella gara-2 della finale di Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, e ha così pareggiato la serie (1-1) che assegna il titolo. Dopo essere crollate con un netto 3-0 nel confronto d’apertura disputato di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno saputo reagire in trasferta e hanno recuperato il sestetto di coach Giovanni Guidetti, scattato a razzo tra le mura amiche e poi rimontato dalle ospiti. Il confronto per la conquista dello “scudetto” si fa più acceso che mai e la gara-3 in programma lunedì 13 aprile (ore 18.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessia Orro ruggisce con Vargas e Fedorovtseva! Il Fenerbahce schianta il Vakif di Guidetti e pareggia la finale scudetto

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