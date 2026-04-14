Il tributo a Bruce Springsteen dei Blood Brothers arriva al Teatro Alcione di Verona

Il 17 aprile 2026, il Teatro Alcione di Verona ospiterà una tappa del “Reason to Believe Tour” dei Blood Brothers, tribute band italiana dedicata a Bruce Springsteen. La band si esibirà sul palco con uno spettacolo che ripropone i brani e l’atmosfera tipica del cantautore statunitense. La tournée si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha permesso ai Blood Brothers di affermarsi nel panorama europeo delle tribute band.

Il 17 aprile 2026, il palco del Teatro Alcione di Verona ospiterà una nuova tappa del “Reason to Believe Tour”, lo spettacolo firmato dai Blood Brothers, formazione italiana che negli ultimi anni ha costruito una reputazione solida nel panorama europeo delle tribute band dedicate a Bruce.🔗 Leggi su Veronasera.it

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