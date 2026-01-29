la canzone di bruce springsteen per minneapolis e il silenzio della destra

La notizia ha fatto il giro del mondo: Bruce Springsteen ha scritto una canzone dedicata alle vittime di Minneapolis. La sua voce, così potente, si unisce a quella di chi chiede giustizia, mentre il silenzio della destra politica riempie le pagine dei giornali italiani. La scena si ripete come un vecchio copione: un artista che si fa portavoce di una rabbia crescente, e una politica che resta in silenzio. La canzone nasce come una risposta diretta a un dolore collettivo, un richiamo alle armi di chi sente di dover reagire.

Per chiunque abbia un cuore o abbia avuto almeno una giovinezza è difficile leggere senza un fremito la notizia di Bruce Springsteen che scrive di getto una canzone per i morti di Minneapolis, come una specie di versione americana dei nostri Morti di Reggio Emilia, come il vecchio re di mille favole, film e romanzi che nell’ora più buia grida davanti a una corte sbigottita di portargli l’armatura e la spada da troppo tempo impolverate, far sellare immediatamente il suo cavallo e prepararsi alla battaglia. Forse anche con quel retropensiero tipico della sua generazione nei confronti dei giovani d’oggi: insomma, alla mia età, devo ancora far tutto io. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

