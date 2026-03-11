Al Teatro Golden arriva The Beatles legend spettacolo tributo al celebre quartetto di Liverpool

Il 20 marzo alle 21, al Teatro Golden di Palermo, si terrà “The Beatles legend”, uno spettacolo tributo al famoso quartetto di Liverpool. La performance sarà interpretata dalla formazione The Beatbox, che è riconosciuta a livello europeo per la sua interpretazione. L’evento si svolge in una serata dedicata ai fan dei Beatles e alla musica dei quarant’anni.

Al Teatro Golden di Palermo il 20 marzo, alle ore 21, arriva "The Beatles legend", spettacolo tributo al celebre quartetto di Liverpool, interpretato da The Beatbox, formazione acclamata a livello europeo. "The Beatles Legend" è un'esperienza multimediale unica che fonde musica dal vivo, strumenti d'epoca, giochi di luce e spettacolari contributi video, trasportando il pubblico attraverso la straordinaria carriera dei Beatles. Lo spettacolo si articola in cinque quadri, ognuno dedicato a un momento cruciale della storia del leggendario quartetto di Liverpool. Ogni fase è accompagnata da cambi di scena e costumi fedelmente riprodotti, mentre i contributi video, proiettati su un grande schermo, arricchiscono la narrazione con immagini d'archivio, animazioni e filmati d'epoca.