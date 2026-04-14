Il trattamento PRX-T33 viene presentato come un'opzione per migliorare l'aspetto del viso. Secondo una rivista di moda, questo trattamento può essere considerato un regalo adatto a chi desidera prendersi cura della pelle. La selezione dei prodotti sulla rivista viene effettuata dagli editor, ma eventuali acquisti attraverso i link affiliati di Condé Nast generano una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Mariaelena e Mariavittoria, le due founder di Lina, mi stavano parlando del PRX-T33 e di tutte le cose che avrei potuto fare alla mia pelle, ma quello che mi ha tenuto sveglio quella notte era un'altra faccenda. Mi stavano raccontando di come, nell'ultimo periodo, gli uomini che varcano la porta del loro studio siano sempre di più. Vengono, si informano, chiedono, si siedono sul lettino. Fin qui tutto bene. Il problema è che arrivano sempre tardi. Non tardi nel senso di fuori orario.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il trattamento PRX-T33 è il miglior regalo che possiate fare al vostro viso

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