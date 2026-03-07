Un nuovo volo diretto tra Milano e Hanoi è stato inaugurato, offrendo ai viaggiatori italiani la possibilità di raggiungere il Vietnam senza scali e a costi contenuti. Il collegamento aereo permette di scoprire paesaggi vari e suggestivi, attirando l’attenzione di chi cerca destinazioni diverse e convenienti. L’operativa è attiva da poco e sta già riscuotendo interesse tra i turisti.

Piccola premessa: ciò che leggerete nei prossimi dieci minuti non è né un indirizzario formale né un diario emozionale delle cose da vedere e fare in Vietnam centrale e del nord - se cercate queste cose comprate una guida o aprite i social. La cosa che mi interessava al momento della partenza era un'altra: capire qualcosa in più di questo Paese e dei suoi abitanti rispetto all'immagine che ho sempre avuto di loro: un popolo abituato alla pace dei villaggi, costretto da secoli di invasioni a trasformare la resistenza in una forma di identità, fino allo scontro che avrebbe portato a una delle guerre più truci che la storia umana ricordi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Vietnam, il viaggio più intelligente che possiate fare quest'anno

