Finalmente iniziamo a conoscere meglio il primo progetto dei fratelli Duffer dopo Stranger Things, del quale è stato liberato il trailer così come la data di uscita (il prossimo 21 maggio). La prima cosa che apprendiamo è che, oltre ad avere un grande cast, che include Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters e Bill Pullman, la storia che sviluppa è diversa da quella dei ragazzi di Hawkins. Lo show, creato da Jeffrey Addiss e Will Matthews (Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim ), ci porta in New Mexico, dove si trova una residenza per anziani The Boroughs (con una piazzetta rotonda che sembra rubata a Pluribus ), pubblicizzata come un buen retiro dove vivere i propri migliori anni, ma che rivela ben presto di avere qualcosa di alieno.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il trailer di The Boroughs, la nuova serie prodotta dai fratelli Duffer, sembra abbracciare la fantascienza di Cocoon

Il trailer della nuova serie prodotta dai fratelli Duffer anticipa misteri e creature sovrannaturaliNetflix ha condiviso online le prime immagini dello show The Boroughs - Ribelli senza tempo, in arrivo in streaming il 21 maggio.

The Boroughs: Cast, trama e data di uscita della nuova serie Netflix prodotta dai DufferDopo il successo planetario di Stranger Things, i fratelli Duffer tornano su Netflix con un nuovo progetto che promette di mescolare fantascienza,...