Netflix ha condiviso online le prime immagini dello show The Boroughs - Ribelli senza tempo, in arrivo in streaming il 21 maggio. Netflix ha condiviso online il primo trailer della serie The Boroughs - Ribelli senza tempo, il nuovo progetto prodotto da Matt e Ross Duffer, i creatori di Stranger Things. Lo show con star Alfred Molina debutterà sulla piattaforma di streaming il 21 maggio. Cosa racconterà The Boroughs La storia della nuova serie è ambientata in una comunità di pensionati apparentemente idilliaca, dove alcuni improbabili eroi dovranno unire le forze per impedire a una minaccia ultraterrena di rubare loro l'unica cosa che non hanno: il tempo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il trailer della nuova serie prodotta dai fratelli Duffer anticipa misteri e creature sovrannaturali

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Il trailer della nuova serie prodotta dai fratelli Duffer anticipa misteri e creature sovrannaturaliNetflix ha condiviso online le prime immagini dello show The Boroughs - Ribelli senza tempo, in arrivo in streaming il 21 maggio. movieplayer.it

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ONDACINEMA - ONDASERIALProdotta dai Duffer Brothers per Netflix, la serie di Haley Z. Boston è un meta-horror travestito da vero horror ricco di idee e ben congegnato, che non convince però a pieno per tutta la sua durata. - facebook.com facebook