FOGGIA – Entrare a Medicina non è più solo una questione di studio, ma una sfida di strategia. Per supportare gli studenti delle scuole superiori e i neodiplomati nell'orientamento verso l'ammissione 2026, MedCampus, in collaborazione con l'Università di Foggia, organizza l'Info Day “Entrare a Medicina nel 2026”. L'evento si terrà sabato 4 aprile 2026, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso la prestigiosa Aula Turtur (Aula Magna) del Policlinico Riuniti di Foggia. “Scegliere la strada giusta tra semestre filtro e IMAT può determinare il successo di un intero anno accademico", sottolineano gli organizzatori. “Il nostro obiettivo è fornire agli studenti una bussola precisa, basata sull'esperienza diretta di chi ha già superato le selezioni e sulla guida tecnica di professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Medicina: a Foggia l’info day di MedCampus per orientare gli aspiranti camici bianchi verso l’ammissione

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