Il supermarket della droga gestito da marito e moglie | sugli scaffali stupefacenti di ogni tipo

Due persone sono state arrestate con l’accusa di gestire un traffico di stupefacenti in un’area che comprende tre comuni tra Samarate, Gallarate e Cassano Magnago. La polizia ha sequestrato quantitativi di droga di vario tipo durante un’operazione che ha portato alla scoperta di un vero e proprio supermarket illegale. Gli arrestati sono marito e moglie, ritenuti responsabili di aver rifornito i consumatori locali.

Gallarate, 14 aprile 2026 – Gli sposini della droga rifornivano i consumatori nel triangolo fra Samarate, Gallarate e Cassano Magnago. Ampio il ventaglio della loro offerta: cocaina, eroina ma anche sostanze sintetiche e new drugs. I due accoglievano gli acquirenti anche nella loro abitazione, perquisita nell’ambito del blitz che ha portato al loro arresto da parte degli agenti del commissariato di Gallarate. Il modus operandi. Marito e moglie avrebbero consegnato la droga a domicilio, ma avrebbero anche ricevuto i clienti in casa, coordinando gli affari attraverso scambi di messaggi su Whatsapp. Proprio uno degli incontri con i compratori è stato loro fatale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il supermarket della droga gestito da marito e moglie: sugli scaffali stupefacenti di ogni tipo Maxi operazione contro lo spaccio: scoperto “market della droga” gestito da nucleo familiare | VIDEONelle prime ore della mattinata odierna (10 aprile) i Carabinieri del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone hanno eseguito un’importante... Leggi anche: Novedrate, il ‘supermarket della droga’ per minorenni: blitz dei carabinieri e due arresti Furti in un supermarket e in una abitazione: tre giovani nei guai - facebook.com facebook Funghi allucinogeni, ecstasy e lsd: la casa trasformata in supermarket della droga ift.tt/opwK2VW x.com