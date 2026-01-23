Novedrate il ‘supermarket della droga’ per minorenni | blitz dei carabinieri e due arresti

A Novedrate, i carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di due persone, scoprendo un’attività di spaccio rivolta principalmente a minorenni. L’indagine ha rivelato un frequente via vai di giovani tra i 15 e i 18 anni, attratti da un punto di ritrovo vicino al cimitero, dove si svolgevano scambi di sostanze stupefacenti. L’intervento mira a contrastare il fenomeno e a tutelare la comunità locale.

Un via vai continuo, impossibile da non notare. Ragazzi giovanissimi, per lo più tra i 15 e i 18 anni, che si fermavano sempre nello stesso punto, davanti al cimitero di Novedrate, per acquistare sostanze stupefacenti. Una situazione che da tempo era sotto gli occhi di molti e che aveva iniziato.

