Hamilton e Kim Kardashian potrebbero presto incontrarsi in famiglia. Secondo alcune fonti, l’imprenditrice e influencer starebbe per conoscere Carmen Larbalestier, la madre del pilota. Il primo possibile incontro tra Kim e la famiglia Hamilton si avvicina, e i rumors si fanno sempre più insistenti.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno smesso di nascondersi. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, il re della Formula 1 e la regina dei social network hanno ufficializzato il loro flirt durante l'evento sportivo più seguito negli Stati Uniti e non solo, il Super Bowl. A distanza di poche ore da quell'apparizione pubblica, c'è chi giura che Hamilton sia pronto a fare un passo importante: presentare Kim alla sua famiglia. A svelare quanto sia seria la storia tra Hamilton e Kardashian è stata l'esperta di lettura labiale Nicola Hickling, riuscita a ricostruire per il Daily Mail una breve conversazione tra i due, avvenuta durante il Super Bowl mentre le immagini di Lewis e Kim apparivano sul sul jumbotron del Levi's Stadium di Santa Clara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton e Kim Kardashian verso le presentazioni in famiglia? Il retroscena al Super Bowl

Approfondimenti su Super Bowl

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme al Super Bowl, cosa che sembra ufficializzare il loro flirt.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme al Super Bowl 2026 al Levi’s Stadium.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Super Bowl

