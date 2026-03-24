La Chiesa si è espressa pubblicamente in opposizione al referendum, contribuendo a ostacolare il progetto politico portato avanti dal governo. In serata, la premier è apparsa in televisione indossando un abito color avorio e con i capelli leggermente spettinati, pronunciando parole che richiamano una figura religiosa, e facendo riferimento diretto al risultato referendario.

A sera appare sugli schermi Giorgia Meloni, veste color avorio e capelli sciolti un filo spettinati, come una madonna dell’Annunciazione: “Eccomi, sono la serva del Popolo, avvenga di me quello che ha detto il referendum.”. Il quadro immaginario non è estraneo agli eventi, poiché anche i palazzi ecclesiastici hanno dato un silenzioso contributo al sabotaggio del progetto governativo. Il risultato di un referendum è fatto di tanti “mattoni” come una costruzione Lego. Non c’è dubbio che uno di questi sia stato il voto giovanile prepotentemente orientato verso il No. Egualmente un fattore da tenere presente è l’impegno della Cei per la partecipazione al voto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche la Chiesa ha messo un ‘mattone’ sul No al referendum: così ha sabotato il progetto Nordio-Meloni

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