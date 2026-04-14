Il sogno e la materia | Portia Zvavahera debutta alla Fondazione Memmo

Alla Fondazione Memmo di Roma si tiene la prima mostra istituzionale in Italia dell’artista Portia Zvavahera. La mostra è aperta al pubblico dal 29 aprile al 1 novembre 2026, portando in esposizione una selezione delle sue opere. Zvavahera, artista di origine africana, presenta lavori che esplorano temi legati alla memoria e alla realtà quotidiana attraverso tecniche miste e installazioni.

Cosa: Prima mostra istituzionale in Italia dell’artista Portia Zvavahera. Dove e Quando: Fondazione Memmo (Roma), dal 29 aprile al 1 novembre 2026. Perché: Un’occasione unica per scoprire un’artista internazionale che fonde spiritualità africana e pittura visionaria in un’installazione site-specific. Roma si conferma crocevia delle rotte artistiche internazionali ospitando, negli spazi della Fondazione Memmo, la prima personale istituzionale in Italia di Portia Zvavahera. Curata da Alessio Antoniolli, l’esposizione segna un momento di profonda riflessione sulla pittura contemporanea, portando nella Capitale l’universo vibrante e onirico di un’artista che ha saputo conquistare le platee mondiali con la sua forza espressiva.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il sogno e la materia: Portia Zvavahera debutta alla Fondazione Memmo Giacomo Ganzerli debutta con “The Art of Leaving Blankness”: il jazz che trasforma il silenzio in materia vivaCosa succede quando un musicista smette di riempire ogni spazio e decide, invece, di far parlare il vuoto? Nasce una poetica rara, quasi... Leggi anche: Storie di ex: nella lazio contro il sassuolo. Motta, il sogno diventa realtà. Stasera debutta in Serie A