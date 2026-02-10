Giacomo Ganzerli debutta con The Art of Leaving Blankness | il jazz che trasforma il silenzio in materia viva

Giacomo Ganzerli ha debuttato con il suo nuovo album, “The Art of Leaving Blankness”. Il musicista porta il jazz in territori inusuali, dove il silenzio diventa parte della musica stessa. Invece di riempire ogni spazio, Ganzerli fa parlare il vuoto, creando un sound che sorprende e coinvolge. La sua proposta rompe gli schemi tradizionali e apre nuove strade per ascoltare il jazz.

Cosa succede quando un musicista smette di riempire ogni spazio e decide, invece, di far parlare il vuoto? Nasce una poetica rara, quasi controcorrente: il silenzio non come assenza, ma come scelta. È da questa intuizione che prende forma “The Art of Leaving Blankness”, debutto discografico di Giacomo Ganzerli, batterista e compositore che firma un lavoro di jazz contemporaneo sospeso tra interplay acustico ed elettronica dal vivo. Il disco si muove con leggerezza e precisione, alternando densità e rarefazione, evitando l’eccesso e puntando su pause, respiri, dettagli. È un ascolto che non “spinge” per forza: seduce con una tensione sottile e lascia spazio a chi ascolta, come se la musica chiedesse di essere completata mentalmente, con immagini personali, ricordi, sensazioni. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Giacomo Ganzerli Trio debutta con il nuovo album “The Art of Leaving Blankness”.

