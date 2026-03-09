Stasera, nella partita tra Lazio e Sassuolo, debutta in Serie A Edoardo Motta, ex portiere della Reggiana. La Lazio ha acquistato il giocatore a gennaio per circa un milione di euro. Questa occasione segna il primo incontro ufficiale di Motta nella massima divisione italiana. La sfida si gioca in un momento di attesa per il portiere, che si prepara a esordire con la nuova maglia.

Il sogno di Edoardo Motta sta per diventare realtà. L’ex portiere della Reggiana, ceduto alla Lazio nella finestra di gennaio per una cifra di circa un milione di euro, è pronto a fare il debutto in Serie A. Nelle ultime ore infatti il club del presidente Claudio Lotito ha comunicato che Ivan Provedel – il titolare designato – dovrà stare fuori fino alla fine della stagione per un problema alla spalla destra. Ecco dunque che il classe 2005, salvo imprevisti, difenderà i pali biancocelesti già a partire dal stasera, quando la truppa di Maurizio Sarri ospiterà il Sassuolo nel monday night (fischio d’inizio alle 20,45). Per lui sarà una sorta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Storie di ex: nella lazio contro il sassuolo. Motta, il sogno diventa realtà. Stasera debutta in Serie A

