Il sogno di Matteo Canzi | aprire un ristorante lecchese per valorizzare i prodotti del lago

Matteo Canzi, 24enne di Lecco e vincitore di MasterChef 15, ha incontrato i rappresentanti istituzionali regionali in un evento a Milano. Indossando una giacca scura e sneakers bianche, il giovane chef ha espresso il desiderio di aprire un ristorante nella zona lecchese dedicato alla valorizzazione dei prodotti del lago. L'incontro si è svolto nel palazzo regionale, con la presenza del presidente di Regione Lombardia e del sottosegretario.

Incontro istituzionale per Matteo Canzi, 24enne vincitore lecchese di MasterChef 15. Giacca scura e sneakers bianche, il giovane brianzolo è stato ricevuto da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e dal sottosegretario Mauro Piazza all'interno del palazzo meneghino.vicepresidente del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Teo Canzi dopo Masterchef: “Sogno di aprire un ristorante nelle mie zone. Ma con calma (e testa), troppi locali chiudono dopo due anni”Olgiate Molgora (Lecco) – "Nel menù del ristorante che aprirà mi ha promesso tanti piatti lombardi: mi raccomando”. Trionfo lecchese a MasterChef: Matteo Canzi vince l'edizione 15 e conquista 100mila euroIl 23enne di Olgiate Molgora ha battuto in finale Carlotta con il menù "Tutto di me": in studio anche il papà Marco, vicepresidente di Acinque È... Argomenti più discussi: Il sogno di Matteo Canzi: aprire un ristorante lecchese per valorizzare i prodotti del lago; Il lombardo Canzi vincitore di Masterchef dal presidente Fontana; Matteo Canzi (vincitore di MasterChef) a Palazzo Lombardia, Fontana: Mi ha promesso piatti lombardi nel suo futuro ristorante; Amo cucinare ma vado anche al McDonald's. L'emozione? Un piatto ispirato alla mia ragazza, che prese delle Pringles per fare la scarpetta col risotto di zucca: Matteo Canzi si racconta. Sì, hai letto bene Matteo Canzi, dopo la vittoria a MasterChef Italia, ha confessato che spesso mangia… al McDonald’s E non solo: Antonino Cannavacciuolo lo vorrebbe a Villa Crespi ma lui ha scelto di studiare prima (all’ALMA) Il motivo “Prima - facebook.com facebook