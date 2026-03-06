Trionfo lecchese a MasterChef | Matteo Canzi vince l' edizione 15 e conquista 100mila euro

Matteo Canzi, 23 anni di Olgiate Molgora, ha vinto la quindicesima edizione di MasterChef Italia durante la finale trasmessa giovedì 5 marzo su Sky Uno e Now. Lo studente di international marketing ha superato in extremis la concorrente biellese di 25 anni, Carlotta Bertin, aggiudicandosi il premio di 100 mila euro. La serata ha visto i due sfidarsi fino all'ultimo piatto, con Canzi che ha prevalso sugli avversari.

Il 23enne di Olgiate Molgora ha battuto in finale Carlotta con il menù "Tutto di me": in studio anche il papà Marco, vicepresidente di Acinque È Matteo Canzi, 23enne di Olgiate Molgora, il vincitore di MasterChef Italia 15. Il giovane studente di international marketing ha trionfato nella finalissima andata in onda ieri sera, giovedì 5 marzo, su Sky Uno e Now, battendo in volata la 25enne biellese Carlotta Bertin e portando a casa un premio complessivo di grande valore: 100mila euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

