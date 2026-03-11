diritti delle donne il piano di fusione tra le agenzie onu mette a rischio la tenuta del sistema

Un nuovo piano di fusione tra le agenzie Onu dedicato ai diritti delle donne ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità del sistema esistente. Attualmente, circa 350 milioni di donne nel mondo non possono accedere ai metodi contraccettivi, e molte di loro si affidano esclusivamente all’Onu per ottenere assistenza. La questione riguarda la possibile ristrutturazione delle organizzazioni coinvolte e il suo impatto su chi dipende dai loro servizi.

Trecentocinquanta milioni di donne nel mondo non hanno accesso alla contraccezione. Per molte di loro, l’unico interlocutore istituzionale è Unfpa, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. Per chi subisce violenza di genere, il riferimento è UN Women. Due agenzie distinte, con mandati distinti. António Guterres propone di fonderle, in nome dell’efficienza. L’iniziativa si chiama UN80, in vista dell’ottantesimo anniversario dell’Onu. L’obiettivo dichiarato è ridurre le duplicazioni, semplificare la struttura. Nessuno ha ancora pubblicato la valutazione sui benefici concreti. La proposta è già sul tavolo, e le organizzazioni per i diritti delle donne di mezzo mondo stanno facendo i conti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

