Maxi frode da 4 milioni | disposto l'arresto dell'editore de Il Cittadino di Monza e Brianza ma è a Dubai

La procura ha disposto l’arresto dell’editore Davide Erba, proprietario del giornale “Il Cittadino” di Monza e Brianza, per una frode fiscale superiore a 4 milioni di euro. Attualmente, Erba si trova a Dubai. La vicenda evidenzia le complessità delle operazioni finanziarie nel settore editoriale e le possibili implicazioni legali.

