Maxi frode da 4 milioni | disposto l'arresto dell'editore de Il Cittadino di Monza e Brianza ma è a Dubai
La procura ha disposto l’arresto dell’editore Davide Erba, proprietario del giornale “Il Cittadino” di Monza e Brianza, per una frode fiscale superiore a 4 milioni di euro. Attualmente, Erba si trova a Dubai. La vicenda evidenzia le complessità delle operazioni finanziarie nel settore editoriale e le possibili implicazioni legali.
La procura ha disposto l'arrestato dell’editore Davide Erba, proprietario del bisettimanale "Il Cittadino" di Monza e Brianza, per frode fiscale da oltre 4 milioni. Ai domiciliari anche due consulenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
