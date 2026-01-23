A Monza e in Brianza arriva la neve

A Monza e in Brianza si prevede la possibilità di nevicate nelle prossime ore. Secondo gli esperti di 3bMeteo, le condizioni potrebbero portare a un fine settimana imbiancato, anche se il fenomeno resta ancora da confermare. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo per informazioni più precise e tempestive.

Monza e la Brianza domani potrebbero risvegliarsi imbiancate. Il condizionale è d’obbligo, ma secondo quanto riferiscono gli esperti di 3bMeteo i brianzoli potrebbero avere un fine settimana con la neve. I fiocchi potrebbero già cadere nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio. Il pomeriggio e la sera con la pioggia, poi la notte – con il calo delle temperature – potrebbe arrivare la neve. A Monza e Brianza, venerdì, le nubi in progressivo aumento - scrive 3bMeteo - con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1038m.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Neve in pianura al Nord Italia, strade imbiancate in Brianza: il video

