Il sindaco di Taranto ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività della centrale termoelettrica dell’Ilva, evidenziando che questa scelta mette a rischio la produzione di acciaio. La decisione è stata presa in seguito a una richiesta di fermo da parte delle autorità locali, che hanno evidenziato preoccupazioni relative alla sicurezza e alla tutela ambientale. La sospensione potrebbe avere ripercussioni sulla produzione complessiva dell’impianto.

L’ Ilva deve affrontare un nuovo problema che rischia di mettere a repentaglio la produzione di acciaio. E di mezzo c’è, di nuovo, un rischio legato agli inquinanti. Questa volta sotto i riflettori è finita la centrale termoelettrica, gestita da Acciaierie d’Italia Energia, una delle società della holding in amministrazione straordinaria che gestisce gli impianti: il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha firmato una ordinanza che dispone la sospensione dell’esercizio entro 30 giorni e “fino alla presentazione del piano di riduzione” delle emissioni, e alla successiva valutazione e approvazione da parte degli enti competenti. Contro il provvedimento, ovviamente, la società potrà presentare ricorso e, fonti di Acciaierie, hanno già fatto trapelare che così sarà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il sindaco di Taranto ferma la centrale termoelettrica dell’Ilva. “Così a rischio la produzione”

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