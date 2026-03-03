Il tribunale di Milano ha stabilito un termine di sei mesi per completare interventi ambientali costosi presso l’ex Ilva di Taranto, portando alla conclusione che la chiusura dell’impianto sia ormai prossima. I lavori devono essere realizzati entro questa scadenza, e al termine di questo periodo si deciderà il destino dello stabilimento.

Il tribunale di Milano ha dato sei mesi per fare costosi interventi ambientali, e ora l'unico possibile acquirente potrebbe tirarsi indietro Si discuterà della proposta di acquisto da parte del gruppo statunitense Flacks, l’unico a oggi interessato; della sicurezza degli impianti dopo l’ennesima morte di un operaio della manutenzione; e soprattutto di una recente sentenza del tribunale di Milano che potrebbe condizionare enormemente la trattativa di vendita. Lo stesso ministro delle Imprese Adolfo Urso, di solito incline ad annunci fin troppo ottimistici, stavolta ha detto che questa sentenza può «cambiare tutto». Il governo sta... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La chiusura dell’ex Ilva di Taranto non è mai stata così vicina

Leggi anche: “Terza guerra mondiale”, il libro che spiega perché la minaccia nucleare non è mai stata così vicina

Chi regola l'orologio dell'Apocalisse che prevede la catastrofe, "85 secondi alla mezzanotte, mai così vicina"Le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state portate più vicine che mai alla mezzanotte dell’umanità.

Altri aggiornamenti su Ilva di Taranto

Temi più discussi: Ilva, Tribunale ordina stop area a caldo Taranto: Rischi per salute; Ex Ilva a rischio chiusura: il Tribunale di Milano chiede più tutele per la salute (dopo il ricorso di 11 cittadini di Taranto); Ex Ilva, tribunale ordina fermo stabilimento Taranto per rischi salute. Sindacati si autoconvocano; Ex Ilva, il tribunale ordina stop dell’attività dell’area a caldo: Rischi per la salute a Taranto.

Morti sul lavoro e futuro incertissimo. È sciopero all'ex Ilva di TarantoIl ministro delle Imprese Adolfo Urso cerca di rimettere in moto il negoziato per la vendita al gruppo Jindal. Giovedì previsto un incontro con i ... huffingtonpost.it

Cede una griglia e precipita nel vuoto: Loris Costantino è l’operaio morto all’ex Ilva di TarantoIl 36enne Loris Costantino è l'operaio morto cadendo nel vuoto dopo cedimento di una griglia metallica mentre si trovava al lavoro nello stabilimento ... fanpage.it

Ex Ilva, nuova sentenza del Tribunale di Milano: rischio chiusura al 24 agosto, Flacks chiede lo scudo penale. I lavoratori continuano a morire Dopo la sentenza del Tribunale di Milano l’ex Ilva di Taranto è più bilico e a rischio chiusura. l Tribunale civile di M - facebook.com facebook

Morti sul lavoro e futuro incertissimo. È sciopero all'ex Ilva di Taranto x.com