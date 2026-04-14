Il sindacato Siad-Csa-Cisal diffida la Regione | Si paghino subito gli arretrati ai dipendenti

Il sindacato Siad-Csa-Cisal ha diffidato ufficialmente la Regione siciliana, chiedendo di versare immediatamente gli arretrati ai dipendenti. Il contratto collettivo è stato firmato all’Aran due mesi fa, ma i lavoratori non hanno ancora ricevuto le somme dovute relative al triennio 2022-2024. La richiesta mira a risolvere questa situazione di ritardo nel pagamento.

“Nonostante il contratto sia stato firmato all’Aran due mesi fa, i lavoratori della Regione siciliana non hanno ancora ricevuto gli arretrati relativi al triennio 20222024. Un ritardo che, da notizie informali, sarebbe riconducibile alla mancata registrazione delle variazioni di bilancio.🔗 Leggi su Palermotoday.it Stipendi durante le ferie, il sindacato diffida Caronte & Tourist: chiesti ricalcolo e arretratiLa Fit Cisl Sicilia richiama la compagnia di navigazione all’applicazione di una recente pronuncia della Cassazione che impone l’inclusione delle... Dipendenti comunali, arrivano gli arretrati. Ecco la deliberaSaranno inseriti nella busta paga del mese di marzo gli arretrati dei dipendenti comunali di Latina. Regione siciliana, diffida del Siad-Csa-Cisal: Si paghino subito gli arretrati ai dipendenti regionaliPalermo, 14 aprile 2026 – Nonostante il contratto sia stato firmato all’Aran due mesi fa, i lavoratori della Regione siciliana non hanno ancora ricevuto gli arretrati relativi al triennio 2022/2024. lavalledeitempli.net Pensioni: Cisal e Siad-Csa, firme per pdl popolare su Lsu(ANSA) - PALERMO, 14 FEB - Assicurare pensioni dignitose ai lavoratori socialmente utili di tutta Italia: è questo lo scopo della legge di iniziativa popolare che questa mattina la confederazione ... ansa.it