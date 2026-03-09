Dipendenti comunali arrivano gli arretrati Ecco la delibera

L'amministrazione comunale di Latina ha approvato una delibera di giunta la scorsa settimana che prevede l'inserimento degli arretrati nella busta paga di marzo per i dipendenti comunali. La decisione riguarda i pagamenti dovuti ai lavoratori e viene applicata a partire dal prossimo ciclo di pagamento. La delibera specifica le modalità di calcolo e le tempistiche di erogazione degli importi arretrati.

Saranno inseriti nella busta paga del mese di marzo gli arretrati dei dipendenti comunali di Latina. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, con una delibera di giunta approvata la scorsa settimana.Nello specifico nella corrente mensilità saranno erogati a tutti i dipendenti e dirigenti dell'Ente gli arretrati delle pregresse annualità 2024 e 2025 fino a febbraio 2026 e sarà contestualmente aggiornato lo stipendio tabellare a regime a far data da marzo. "Questa delibera non è un semplice atto dovuto, ma una scelta politica precisa: rimettere al centro il valore del lavoro – ha affermato il sindaco Matilde Celentano - Su indirizzo dell'assessore Chiarato, abbiamo approvato una variazione di bilancio tempestiva per dare attuazione immediata ai nuovi contratti.

