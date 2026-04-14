Un siero viso idratante viene scelto in base alle esigenze specifiche della pelle, con formulazioni che mirano a mantenere la cute nutrita e in salute. Questi prodotti aiutano a preservare l’equilibrio naturale della pelle, rafforzandone la barriera protettiva. La scelta del siero può variare a seconda delle caratteristiche individuali, puntando a migliorare l’idratazione e la compattezza del viso.

Sicuramente, l'acido ialuronico, specie quando presente a più pesi molecolari – e cioè in molecole più o meno grandi in grado di penetrare i diversi strati cutanei –, rimane un caposaldo a cui altri ingredienti si uniscono, potenziando la formula e aggiungendovi proprietà. Il siero viso idratante si declina così in trattamenti anti-rughe, illuminanti o lenitivi, che rispondono al meglio ai bisogni di ogni tipo di pelle, sia essa matura, secca, sensibile, ma anche mista o grassa. Al contrario di quanto pensino molti, infatti, anche le pelli più sebacee, essendo l'idratazione alla base di una pelle sana e giovane, hanno bisogno di formule umettanti per mantenersi in condizioni normali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il siero viso idratante migliore per ogni esigenza e pelle

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