Un nuovo siero viso sta facendo parlare di sé tra chi ha la pelle secca e sensibile. Si chiama COSRX Propolis Light Ampoule e promette di idratare profondamente e ridurre rossori e irritazioni. Molti utenti lo stanno provando e già notano una sensazione di sollievo sulla pelle. La formula a base di propoli sembra funzionare bene contro le pelli reattive e soggette a couperose.

La sua formula è essenziale e mirata: l’INCI conta solo 11 ingredienti, tutti green, ed è studiata per ridurre al minimo gli elementi superflui grazie anche al cuore della formula stessa. Contiene, infatti, l’83,25% di estratto di propoli d'ape nera, un ingrediente anti-infiammatorio naturale che coccola la pelle stressata, riduce i rossori e la sensazione di tensione. I benefici della propoli per la pelle La propoli è un ingrediente con radici storiche che, oltre all’uso farmaceutico, è oggi utilizzata anche nella cosmetica. Tutto merito delle api, che trasformano la resina proveniente dalle cortecce degli alberi grazie ai loro enzimi, producendo la propoli, utilizzata poi per sigillare e proteggere l’alveare da agenti climatici e microrganismi dannosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il siero viso a base di propoli per la pelle secca e sensibile, il COSRX Propolis Light Ampoule

