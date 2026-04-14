Il settore Tech genera introiti e soddisfazioni | le Marche sul podio nazionale con 1,1 miliardi di ricavi

Le Marche si collocano al secondo posto tra le regioni italiane nel settore tecnologico, con un totale di 1,1 miliardi di euro di ricavi. La cifra rappresenta una quota significativa di entrate generate da aziende attive in questa area. Il settore mostra una crescita costante e contribuisce in modo rilevante all’economia regionale. Numeri che evidenziano la presenza di imprese tecnologiche di grande dimensione e di un mercato in espansione.

MILANO – Le Marche si classificano sul podio del settore tech Made in Italy con 1,1 miliardi di ricavi complessivi. Davanti alla nostra regione, solo Lombardia e Piemonte.I dati sono emersi durante l’Italian tech landscape, rassegna giunta alla sua terza edizione e, che dal 2024, mappa.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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