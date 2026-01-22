Cultura il settore cresce e genera oltre 2,7 miliardi Più assunti e imprese

Il settore culturale in Italia cresce costantemente, generando oltre 2,7 miliardi di euro e coinvolgendo un numero crescente di imprese e lavoratori. Sebbene non produca beni materiali, viene definito “industria culturale” per il suo ruolo di motore di innovazione sociale e sviluppo economico. La cultura si conferma quindi un settore strategico, capace di contribuire al progresso e alla crescita del Paese.

Sebbene non produca beni materiali, ormai la chiamano “industria culturale”. Il motivo è presto detto: la cultura è ormai un motore di innovazione sociale ed economica, capace di generare valore materiale e immateriale per il territorio. E in Puglia la cultura è davvero un’impresa che impiega (dati 2024) un piccolo esercito di 53mila persone, generando un valore aggiunto di 2,7 miliardi di euro, pari a un 3,3% dell’intera economia regionale. I dati emergono dall’annuale rapporto “Io sono cultura”, realizzato da Unioncamere e Fondazione Symbola in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne e Deloitte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il sistema produttivo culturale in Abruzzo genera 1,3 miliardi nel 2024: Pescara la città più attivaNel 2024, il sistema produttivo culturale e creativo dell'Abruzzo ha prodotto un valore aggiunto di 1,3 miliardi di euro, segnando un incremento dell'1,8% rispetto all’anno precedente.

Cresce la filiera della cultura, 1,5 milioni di addettiCresce il valore della filiera cultura e creatività in Italia che si conferma un motore economico del paese: nel 2024 è aumentato su base annua il valore aggiunto (112,6 miliardi di euro, +2,1%) e ... ansa.it

Cultura: filiera cresce a 112,6 miliardi e 1,5 milioni di addetti(Teleborsa) - Cultura e bellezza in Italia sono tratti identitari radicati nella società e nell'economia e grazie alla loro forte relazione con la manifattura hanno dato vita ad una delle più forti ... borsaitaliana.it

