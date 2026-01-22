Il settore culturale in Italia cresce costantemente, generando oltre 2,7 miliardi di euro e coinvolgendo un numero crescente di imprese e lavoratori. Sebbene non produca beni materiali, viene definito “industria culturale” per il suo ruolo di motore di innovazione sociale e sviluppo economico. La cultura si conferma quindi un settore strategico, capace di contribuire al progresso e alla crescita del Paese.

Sebbene non produca beni materiali, ormai la chiamano “industria culturale”. Il motivo è presto detto: la cultura è ormai un motore di innovazione sociale ed economica, capace di generare valore materiale e immateriale per il territorio. E in Puglia la cultura è davvero un’impresa che impiega (dati 2024) un piccolo esercito di 53mila persone, generando un valore aggiunto di 2,7 miliardi di euro, pari a un 3,3% dell’intera economia regionale. I dati emergono dall’annuale rapporto “Io sono cultura”, realizzato da Unioncamere e Fondazione Symbola in collaborazione con il Centro Studi Tagliacarne e Deloitte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cultura, il settore cresce e genera oltre 2,7 miliardi. Più assunti e imprese

Il sistema produttivo culturale in Abruzzo genera 1,3 miliardi nel 2024: Pescara la città più attivaNel 2024, il sistema produttivo culturale e creativo dell'Abruzzo ha prodotto un valore aggiunto di 1,3 miliardi di euro, segnando un incremento dell'1,8% rispetto all’anno precedente.

