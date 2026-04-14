Il servizio antiviolenza Petra raddoppia in università Bissoli | Rafforziamo la rete di prevenzione e protezione

Il servizio antiviolenza Petra, attivo presso l’Università di Verona dal marzo 2025, rafforza la sua presenza nell’ateneo. La giunta comunale ha approvato la proposta dell’università per una revisione del modello organizzativo dello sportello, con l’intento di migliorare l’efficacia delle attività di prevenzione e protezione. La decisione mira ad ampliare l’offerta di supporto a studenti e personale coinvolti in situazioni di violenza.

Il servizio antiviolenza Petra rafforza la propria presenza all’interno dell’Università di Verona. La giunta comunale ha infatti approvato la proposta dell’ateneo scaligero per una revisione del modello organizzativo dello sportello, attivo già dal marzo 2025, con l’obiettivo di renderlo più.🔗 Leggi su Veronasera.it Visita del prefetto in Casentino: "Il piano sicurezza funziona rafforziamo la prevenzione"Visita del prefetto Clemente di Nuzzo in Casentino per analizzare con forze dell’ordine e sindaci la sicurezza nella vallata. Sportello lavoro in municipio: "Rafforziamo la rete territoriale dei servizi per i disoccupati""Siamo sempre a fianco di chi cerca occupazione": a Cambiago ha aperto lo Sportello lavoro di Afol, "al servizio della comunità".